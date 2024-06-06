Даллас Кларк попадет в Кольцо славы «Индианаполиса»

Кларк был выбран «Индианаполисом» в первом раунде драфта-2003. В пасовом нападении квотербека Пейтона Мэннинга он составил успешное трио вместе с ресиверами Марвином Харрисоном и Реджи Уэйном.

В сезоне-2006 «Колтс» выиграли Супербоул. В финале конференции против «Нью-Ингленд Пэтриотс» Кларк поймал 6 передач на 137 ярдов.

В 2008 году Кларк стал самым высокооплачиваемым тайт-эндом в истории НФЛ, подписав 6-летний контракт на $41 млн.

По итогам сезона-2009 Кларк в первый и единственный раз попал в Матч звезд и первую символическую сборную.

После «Колтс» тайт-энд выступал за «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Балтимор Рейвенс», а в 2014 году завершил карьеру.