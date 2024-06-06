12:07 (мск), источник: Sports

Ник Сейбен и Урбан Майер попали в число кандидатов на включение в Зал славы студенческого футбола

Национальный футбольный фонд опубликовал список кандидатов на попадание в Зал славы студенческого футбола в 2025 году.

Источник: AP 2023

Впервые на включение в Зал славы претендуют тренеры Ник Сейбен и Урбан Майер.

Сейбен на протяжении 16 лет возглавлял футбольную команду университета Алабамы и завоевал 6 чемпионских титулов. До «Алабамы» он выигрывал чемпионство с «Луизианой Стейт».

Майер также выигрывал чемпионские титулы в двух разных университетах — Флориды (2006, 2008) и Огайо Стейт (2014).

Среди футболистов на включение в Зал славы впервые претендуют Аарон Доналд (университет Питтсбурга), Мэнтай Тео («Нотр-Дам»), Марк Ингрэм («Алабама») и Дешон Джексон («Калифорния»).

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