Ник Сейбен и Урбан Майер попали в число кандидатов на включение в Зал славы студенческого футбола

Впервые на включение в Зал славы претендуют тренеры Ник Сейбен и Урбан Майер.

Сейбен на протяжении 16 лет возглавлял футбольную команду университета Алабамы и завоевал 6 чемпионских титулов. До «Алабамы» он выигрывал чемпионство с «Луизианой Стейт».

Майер также выигрывал чемпионские титулы в двух разных университетах — Флориды (2006, 2008) и Огайо Стейт (2014).