Кристиан Маккэффри продлил контракт с «Сан-Франциско» на два года

По 4-летнему соглашению, подписанному с клубом «Каролина Пэнтерс» в 2020 году, Маккэффри в среднем зарабатывал $16 млн в год и был самым высокооплачиваемым бегущим в лиге.

В предстоящем сезоне Маккэффри по базовому окладу должен был заработать $11.8 млн, а в сезоне-2025 — $12 млн.

Теперь у раннинбека на руках 4-летний контракт общей стоимостью в $62.2 млн — $15.5 млн за сезон в среднем. Из этой суммы $24 млн — полностью гарантированная сумма.

После Маккэффри самыми высокооплачиваемыми бегущими в НФЛ остаются Элвин Камара («Нью-Орлеан Сейнтс», $15 млн в год), Джонатан Тейлор («Индианаполис Колтс», $14 млн в год) и Сейкуон Баркли («Филадельфия Иглс», $12.6 млн в год).