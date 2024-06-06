Сиди Лэмб и Брэндон Айюк не приехали на обязательные сборы из-за отсутствия долгосрочных контрактов

25-летний Сиди Лэмб предстоящий сезон должен провести по опции пятого года в контракте новичка. При этом «Даллас» может заключить с ним долгосрочный контракт, стороны обговаривают условия.

Лэмб на протяжении трех сезонов подряд берет планку в тысячу ярдов на приеме.

26-летний Брэндон Айюк по итогам прошлого сезона попал во вторую символическую сборную, набрав 1,342 ярда.

Вчера Джастин Джефферсон из «Миннесоты» установил новую планку для ресиверов, подписав 4-летний контракт на $140 млн.