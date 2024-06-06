12:03 (мск), источник: Sports

Си Джей Страуд: Если бы у Мэттью Стэффорда были такие же возможности, как у Аарона Роджерса, он бы выиграл больше перстней

Квотербек «Хьюстон Тексанс» Си Джей Страуд в подкасте ответил на вопрос, чью карьеру он бы хотел повторить — бывшего квотербека «Нью-Йорк Джайентс» Илая Мэннинга или нынешнего квотербека «Нью-Йорк Джетс» Аарона Роджерса.

Источник: AP 2023

«Хочется перстней, у Илая их два.

Мы обсуждали это с Томом Брэди, поскольку он для меня настоящий наставник. Он много говорил о своих одноклубниках, о том, как к ним надо относиться. В этом я вижу недостаток Роджерса. Мы не знаем наверняка, как Аарон Роджерс относится к одноклубникам, но я гарантирую, что Том Брэди относится к ним правильно, оттого у него столько перстней.

Если бы вы дали Мэттью Стэффорду те же возможности, что были у Аарона Роджерса, то я гарантирую, он бы выиграл больше перстней. Я бы сказал, три или четыре.

Когда я изучаю игру, то смотрю только [Стэффорда]. Иногда я смотрю Махоумса, поскольку он делает то, что мне нравится, но такому не научишь. А Стэффорд может одним и тем же приемом постоянно тебя обыгрывать. Я большой его поклонник», — рассказал Страуд.

Страуд — действующий лучший новичок в нападении.

Роджерс выиграл один Супербоул по итогам сезона-2010 в составе «Грин-Бэй Пэкерс». Стэффорд выиграл один Супербоул в сезоне-2021 после перехода из «Детройт Лайонс».

Читайте также от «Sports»
Синнер и Калинская – новый теннисный роман! Их раскрыли, увеличив фото телефона
Она участвовала в «Мисс Австралии», а теперь хочет стать первой женщиной-тренером в Евролиге
Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?
Россия поднялась на второе место в мировом рейтинге. Как это возможно, если она нигде не играет?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь