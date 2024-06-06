Си Джей Страуд: Если бы у Мэттью Стэффорда были такие же возможности, как у Аарона Роджерса, он бы выиграл больше перстней

«Хочется перстней, у Илая их два.



Мы обсуждали это с Томом Брэди, поскольку он для меня настоящий наставник. Он много говорил о своих одноклубниках, о том, как к ним надо относиться. В этом я вижу недостаток Роджерса. Мы не знаем наверняка, как Аарон Роджерс относится к одноклубникам, но я гарантирую, что Том Брэди относится к ним правильно, оттого у него столько перстней.



Если бы вы дали Мэттью Стэффорду те же возможности, что были у Аарона Роджерса, то я гарантирую, он бы выиграл больше перстней. Я бы сказал, три или четыре.



Когда я изучаю игру, то смотрю только [Стэффорда]. Иногда я смотрю Махоумса, поскольку он делает то, что мне нравится, но такому не научишь. А Стэффорд может одним и тем же приемом постоянно тебя обыгрывать. Я большой его поклонник», — рассказал Страуд.