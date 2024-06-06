Защитник-второгодка «Колтс» порвал ахилл на тренировке и пропустит сезон. В прошлом году он не сыграл из-за травмы колена

Скотт был выбран в 5-м раунде драфта-2023. В прошлое межсезонье он порвал крестообразные связки колена и пропустил весь дебютный сезон.

Игрок пришел в НФЛ после пяти лет выступлений в студенческом футболе. За студенческую карьеру он совершил 207 захватов, 7 перехватов и 3 спровоцированных фамбла.