19:39 (мск), источник: Sports

НФЛ опубликовала расписание предсезонных матчей. В Игре Зала славы примут участие «Хьюстон» и «Чикаго»

Стало известно расписание матчей предсезонки НФЛ, которая пройдет в августе.

Источник: AP 2023

В Игре Зала славы, приуроченной к включению новых членов в Зал славы профессионального футбола, сыграют «Хьюстон Тексанс» и «Чикаго Беарс». Матч пройдет в ночь на 2 августа в Кантоне, штат Огайо.

Предсезонка продлится в течение трех игровых недель.

Игра Зала славы

02.08. Пт. 03:00. «Чикаго» — «Хьюстон».

Первая неделя

09.08. Пт. 02:00. «Нью-Ингленд» — «Каролина».

09.08. Пт. 02:00. «НЙ Джайентс» — «Детройт».

10.08. Сб. 02:00. «Майами» — «Атланта».

10.08. Сб. 02:00. «Питтсбург» — «Хьюстон».

10.08. Сб. 02:30. «Балтимор» — «Филадельфия».

10.08. Сб. 19:00. «НЙ Джетс» — «Вашингтон».

10.08. Сб. 20:00. «Баффало» — «Чикаго».

10.08. Сб. 23:00. «Миннесота» — «Лас-Вегас».

10.08. Сб. 23:05. «ЛА Чарджерс» — «Сиэтл».

10.08. Сб. 23:25. «Кливленд» — «Грин-Бэй».

11.08. Вс. 02:00. «Цинциннати» — «Тампа-Бэй».

11.08. Вс. 02:00. «Теннесси» — «Сан-Франциско».

11.08. Вс. 02:00. «Джексонвилл» — «Канзас-Сити».

11.08. Вс. 03:00. «Аризона» — «Нью-Орлеан».

11.08. Вс. 20:00. «Индианаполис» — «Денвер».

11.08. Вс. 20:25. «ЛА Рэмс» — «Даллас».

Вторая неделя

16.08. Пт. 02:00. «Нью-Ингленд» — «Филадельфия».

17.08. Сб. 19:00. «Балтимор» — «Атланта».

17.08. Сб. 19:00. «Хьюстон» — «НЙ Джайентс».

17.08. Сб. 20:00. «Чикаго» — «Цинциннати».

17.08. Сб. 23:00. «Канзас-Сити» — «Детройт».

17.08. Сб. 23:05. «ЛА Чарджерс» — «ЛА Рэмс».

17.08. Сб. 23:25. «Кливленд» — «Миннесота».

18.08. Вс. 02:00. «Теннесси» — «Сиэтл».

18.08. Вс. 02:00. «Индианаполис» — «Аризона».

18.08. Вс. 02:00. «Майами» — «Вашингтон».

18.08. Вс. 02:00. «Питтсбург» — «Баффало».

18.08. Вс. 02:00. «Каролина» — «НЙ Джетс».

18.08. Вс. 02:30. «Джексонвилл» — «Тампа-Бэй».

18.08. Вс. 05:00. «Лас-Вегас» — «Даллас».

19.08. Пн. 03:00. «Денвер» — «Грин-Бэй».

19.08. Пн. 03:00. «Сан-Франциско» — «Нью-Орлеан».

Третья неделя

23.08. Пт. 02:20. «Канзас-Сити» — «Чикаго».

23.08. Пт. 03:00. «Цинциннати» — «Индианаполис».

24.08. Сб. 02:00. «Атланта» — «Джексонвилл».

24.08. Сб. 02:30. «Тампа-Бэй» — «Майами».

24.08. Сб. 05:00. «Лас-Вегас» — «Сан-Франциско».

24.08. Сб. 20:00. «Баффало» — «Каролина».

24.08. Сб. 20:00. «Даллас» — «ЛА Чарджерс».

24.08. Сб. 20:00. «Детройт» — «Питтсбург».

24.08. Сб. 20:00. «Грин-Бэй» — «Балтимор».

24.08. Сб. 20:00. «Филадельфия» — «Миннесота».

24.08. Сб. 20:00. «Хьюстон» — «ЛА Рэмс».

25.08. Вс. 02:00. «Сиэтл» — «Кливленд».

25.08. Вс. 02:30. «НЙ Джетс» — «НЙ Джайентс».

25.08. Вс. 21:00. «Нью-Орлеан» — «Теннесси».

25.08. Вс. 23:30. «Денвер» — «Аризона».

26.08. Пн. 03:00. «Вашингтон» — «Нью-Ингленд».

Начало матчей указано по московскому времени.

Регулярный сезон НФЛ начнется матчем «Канзас-Сити» — «Балтимор» в ночь на 6 сентября.

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