НФЛ опубликовала расписание предсезонных матчей. В Игре Зала славы примут участие «Хьюстон» и «Чикаго»
Стало известно расписание матчей предсезонки НФЛ, которая пройдет в августе.
Стало известно расписание матчей предсезонки НФЛ, которая пройдет в августе.
В Игре Зала славы, приуроченной к включению новых членов в Зал славы профессионального футбола, сыграют «Хьюстон Тексанс» и «Чикаго Беарс». Матч пройдет в ночь на 2 августа в Кантоне, штат Огайо.
Предсезонка продлится в течение трех игровых недель.
02.08. Пт. 03:00. «Чикаго» — «Хьюстон».
09.08. Пт. 02:00. «Нью-Ингленд» — «Каролина».
09.08. Пт. 02:00. «НЙ Джайентс» — «Детройт».
10.08. Сб. 02:00. «Майами» — «Атланта».
10.08. Сб. 02:00. «Питтсбург» — «Хьюстон».
10.08. Сб. 02:30. «Балтимор» — «Филадельфия».
10.08. Сб. 19:00. «НЙ Джетс» — «Вашингтон».
10.08. Сб. 20:00. «Баффало» — «Чикаго».
10.08. Сб. 23:00. «Миннесота» — «Лас-Вегас».
10.08. Сб. 23:05. «ЛА Чарджерс» — «Сиэтл».
10.08. Сб. 23:25. «Кливленд» — «Грин-Бэй».
11.08. Вс. 02:00. «Цинциннати» — «Тампа-Бэй».
11.08. Вс. 02:00. «Теннесси» — «Сан-Франциско».
11.08. Вс. 02:00. «Джексонвилл» — «Канзас-Сити».
11.08. Вс. 03:00. «Аризона» — «Нью-Орлеан».
11.08. Вс. 20:00. «Индианаполис» — «Денвер».
11.08. Вс. 20:25. «ЛА Рэмс» — «Даллас».
16.08. Пт. 02:00. «Нью-Ингленд» — «Филадельфия».
17.08. Сб. 19:00. «Балтимор» — «Атланта».
17.08. Сб. 19:00. «Хьюстон» — «НЙ Джайентс».
17.08. Сб. 20:00. «Чикаго» — «Цинциннати».
17.08. Сб. 23:00. «Канзас-Сити» — «Детройт».
17.08. Сб. 23:05. «ЛА Чарджерс» — «ЛА Рэмс».
17.08. Сб. 23:25. «Кливленд» — «Миннесота».
18.08. Вс. 02:00. «Теннесси» — «Сиэтл».
18.08. Вс. 02:00. «Индианаполис» — «Аризона».
18.08. Вс. 02:00. «Майами» — «Вашингтон».
18.08. Вс. 02:00. «Питтсбург» — «Баффало».
18.08. Вс. 02:00. «Каролина» — «НЙ Джетс».
18.08. Вс. 02:30. «Джексонвилл» — «Тампа-Бэй».
18.08. Вс. 05:00. «Лас-Вегас» — «Даллас».
19.08. Пн. 03:00. «Денвер» — «Грин-Бэй».
19.08. Пн. 03:00. «Сан-Франциско» — «Нью-Орлеан».
23.08. Пт. 02:20. «Канзас-Сити» — «Чикаго».
23.08. Пт. 03:00. «Цинциннати» — «Индианаполис».
24.08. Сб. 02:00. «Атланта» — «Джексонвилл».
24.08. Сб. 02:30. «Тампа-Бэй» — «Майами».
24.08. Сб. 05:00. «Лас-Вегас» — «Сан-Франциско».
24.08. Сб. 20:00. «Баффало» — «Каролина».
24.08. Сб. 20:00. «Даллас» — «ЛА Чарджерс».
24.08. Сб. 20:00. «Детройт» — «Питтсбург».
24.08. Сб. 20:00. «Грин-Бэй» — «Балтимор».
24.08. Сб. 20:00. «Филадельфия» — «Миннесота».
24.08. Сб. 20:00. «Хьюстон» — «ЛА Рэмс».
25.08. Вс. 02:00. «Сиэтл» — «Кливленд».
25.08. Вс. 02:30. «НЙ Джетс» — «НЙ Джайентс».
25.08. Вс. 21:00. «Нью-Орлеан» — «Теннесси».
25.08. Вс. 23:30. «Денвер» — «Аризона».
26.08. Пн. 03:00. «Вашингтон» — «Нью-Ингленд».
Начало матчей указано по московскому времени.
Регулярный сезон НФЛ начнется матчем «Канзас-Сити» — «Балтимор» в ночь на 6 сентября.