Защитник «Чифс» пережил остановку сердца на базе клуба

Футболисту стало плохо во время собрания игроков спецбригад. Остановке сердца предшествовали судороги.

«Чифс» отменили все запланированные на следующий день мероприятия.

Томпсон был выбран в 5-м раунде драфта-2023 и в дебютном сезоне принял участие в одном матче.