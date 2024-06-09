Защитник «Чифс» пережил остановку сердца на базе клуба
Линейный защиты «Канзас-Сити Чифс» Би Джей Томпсон был госпитализирован с клубной базы после остановки сердца.
Линейный защиты «Канзас-Сити Чифс» Би Джей Томпсон был госпитализирован с клубной базы после остановки сердца.
Футболисту стало плохо во время собрания игроков спецбригад. Остановке сердца предшествовали судороги.
В больнице состояние игрока стабилизировалось.
«Чифс» отменили все запланированные на следующий день мероприятия.
Томпсон был выбран в 5-м раунде драфта-2023 и в дебютном сезоне принял участие в одном матче.