01:11 (мск), источник: Sports

Защитник «Чифс» пережил остановку сердца на базе клуба

Линейный защиты «Канзас-Сити Чифс» Би Джей Томпсон был госпитализирован с клубной базы после остановки сердца.

Источник: AP 2023

Футболисту стало плохо во время собрания игроков спецбригад. Остановке сердца предшествовали судороги.

В больнице состояние игрока стабилизировалось.

«Чифс» отменили все запланированные на следующий день мероприятия.

Томпсон был выбран в 5-м раунде драфта-2023 и в дебютном сезоне принял участие в одном матче.

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь