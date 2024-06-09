«Сан-Франциско», «Нью-Йорк Джетс» и «Индианаполис» узнавали у «Миннесоты» о возможности обмена Джастина Джефферсона
Инсайдер ESPN Адам Шефтер рассказал, какие клубы пытались обменять ресивера «Миннесота Вайкингс» Джастина Джефферсона.
Инсайдер ESPN Адам Шефтер рассказал, какие клубы пытались обменять ресивера «Миннесота Вайкингс» Джастина Джефферсона.
У Джефферсона оставался последний год по контракту новичка. Перед драфтом ходили слухи, что «Миннесота» может его обменять и выбрать молодого ресивера Малика Нейберса.
По словам Шефтера, три клуба обращались напрямую к «Вайкингс» — «Сан-Франциско Фотинайнерс», «Нью-Йорк Джетс» и «Индианаполис Колтс».
Также инсайдер отметил, что «Миннесота» не вела переговоров и сразу отказала представителям всех трех клубов.
На этой неделе Джефферсон стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НФЛ не из числа квотербеков.