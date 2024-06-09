01:08 (мск), источник: Sports

«Сан-Франциско», «Нью-Йорк Джетс» и «Индианаполис» узнавали у «Миннесоты» о возможности обмена Джастина Джефферсона

Инсайдер ESPN Адам Шефтер рассказал, какие клубы пытались обменять ресивера «Миннесота Вайкингс» Джастина Джефферсона.

Источник: AP 2023

У Джефферсона оставался последний год по контракту новичка. Перед драфтом ходили слухи, что «Миннесота» может его обменять и выбрать молодого ресивера Малика Нейберса.

По словам Шефтера, три клуба обращались напрямую к «Вайкингс» — «Сан-Франциско Фотинайнерс», «Нью-Йорк Джетс» и «Индианаполис Колтс».

Также инсайдер отметил, что «Миннесота» не вела переговоров и сразу отказала представителям всех трех клубов.

На этой неделе Джефферсон стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НФЛ не из числа квотербеков.

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