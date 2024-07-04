«Пэтриотс» продлили контракт с лайнбекером Джалани Таваи

Со всеми бонусами Таваи может заработать до $21 млн.

Таваи был выбран «Детройт Лайонс» во втором раунде драфта-2019. Через два года он был отчислен клубом.

Вместе со специалистом Мэттом Патришей лайнбекер перешел в «Пэтриотс» и вскоре завоевал место в стартовом составе.

В прошлом году Таваи сделал 110 захватов, 2 перехвата и сэк за 17 матчей, 16 из которых игрок провел в старте. У 27-летнего защитника оставался последний год по контракту с зарплатой $1.3 млн.