«Пэтриотс» продлили контракт с лайнбекером Джалани Таваи
Лайнбекер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джалани Таваи продлил контракт с клубом на 3 года и $15 млн.
Лайнбекер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джалани Таваи продлил контракт с клубом на 3 года и $15 млн.
Со всеми бонусами Таваи может заработать до $21 млн.
Таваи был выбран «Детройт Лайонс» во втором раунде драфта-2019. Через два года он был отчислен клубом.
Вместе со специалистом Мэттом Патришей лайнбекер перешел в «Пэтриотс» и вскоре завоевал место в стартовом составе.
В прошлом году Таваи сделал 110 захватов, 2 перехвата и сэк за 17 матчей, 16 из которых игрок провел в старте. У 27-летнего защитника оставался последний год по контракту с зарплатой $1.3 млн.
Таваи стал уже восьмым игроком, с которым «Пэтриотс» продлили контракт в это межсезонье.