10:13 (мск), источник: Sports

«Пэтриотс» продлили контракт с лайнбекером Джалани Таваи

Лайнбекер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джалани Таваи продлил контракт с клубом на 3 года и $15 млн.

Источник: AP 2023

Со всеми бонусами Таваи может заработать до $21 млн.

Таваи был выбран «Детройт Лайонс» во втором раунде драфта-2019. Через два года он был отчислен клубом.

Вместе со специалистом Мэттом Патришей лайнбекер перешел в «Пэтриотс» и вскоре завоевал место в стартовом составе.

В прошлом году Таваи сделал 110 захватов, 2 перехвата и сэк за 17 матчей, 16 из которых игрок провел в старте. У 27-летнего защитника оставался последний год по контракту с зарплатой $1.3 млн.

Таваи стал уже восьмым игроком, с которым «Пэтриотс» продлили контракт в это межсезонье.

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