Один из лучших раннинбеков в студенческом футболе арестован за вождение в нетрезвом виде

Полицейские остановили автомобиль футболиста после того, как он дважды выехал на встречную полосу и превысил допустимую скорость.

В автомобиле Гордона были обнаружены полупустые бутылки водки и текилы. Игрок изначально отказался проходить тест на опьянение. После ареста тест на алкоголь, совершенный в камере предварительного заключения, показал превышение допустимой нормы алкоголя в крови.

В прошлом сезоне Гордон получил индивидуальную награду как лучший раннинбек в студенческом футболе. Он набрал 1,732 выносных ярда и 21 тачдаун.