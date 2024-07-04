Один из лучших раннинбеков в студенческом футболе арестован за вождение в нетрезвом виде
Звездный бегущий «Оклахома Стейт Каубойс» Олли Гордон арестован за вождение в нетрезвом виде.
Звездный бегущий «Оклахома Стейт Каубойс» Олли Гордон арестован за вождение в нетрезвом виде.
Полицейские остановили автомобиль футболиста после того, как он дважды выехал на встречную полосу и превысил допустимую скорость.
В автомобиле Гордона были обнаружены полупустые бутылки водки и текилы. Игрок изначально отказался проходить тест на опьянение. После ареста тест на алкоголь, совершенный в камере предварительного заключения, показал превышение допустимой нормы алкоголя в крови.
В прошлом сезоне Гордон получил индивидуальную награду как лучший раннинбек в студенческом футболе. Он набрал 1,732 выносных ярда и 21 тачдаун.
Перед нынешним сезоном Гордон назывался фаворитом в борьбе за титул лучшего игрока нападения в конференции «Большая дюжина» (Big 12).