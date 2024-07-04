10:14 (мск), источник: Sports

Аарон Роджерс пропустил обязательные сборы «Джетс» из-за заранее запланированной поездки в Египет

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс проигнорировал обязательные двухдневные сборы команды, поскольку заранее спланировал поездку в Египет.

Источник: AP 2023

40-летний квотербек купил билеты, когда восстанавливался от травмы ахилла. Как сообщает телеканал SNY, Роджерс рассчитывал, что к тому времени тренировочная часть программы «Джетс» подойдет к концу.

Роджерс, «давно интересовавшийся египетской культурой», заранее предупредил тренерский штаб о своем отсутствии.

Владелец «Джетс» Вуди Джонсон и главный роберт Роберт Сале не придали значения этому факту, однако Роджерс был раскритикован нью-йоркскими газетами.

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