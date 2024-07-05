Трехкратный чемпион Супербоула Марк Шлерит — о Ламаре Джексоне: Сколько ресиверов в первом раунде еще надо выбрать?

«Не хочу слышать про то, что Ламару не дают помощников. Сколько ресиверов в первом раунде еще надо выбрать? “Ой, не тех драфтуют”. Нет, это вы их не развиваете. А как надо развивать? А при активной помощи квотербека, так что я не буду больше выслушивать всякую херню от фанатов “Балтимора”. Надоело.



С 2018 года они трех ресиверов в первом раунде взяли. Аарон Роджерс за 16−17 лет в “Пэкерс” ни разу не получил ресивера в первом раунде. Так что не надо мне рассказывать. Пусть в плей-офф себя покажет», — заявил Шлерит.