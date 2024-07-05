Защитник-новичок «Рэмс» в межсезонье будет работать с завершившим карьеру Аароном Доналдом
Ди-тэкл Брейден Фиск, выбранный «Лос-Анджелес Рэмс» во втором раунде весеннего драфта, в это межсезонье проведет несколько тренировок с Аароном Доналдом.
Ди-тэкл Брейден Фиск, выбранный «Лос-Анджелес Рэмс» во втором раунде весеннего драфта, в это межсезонье проведет несколько тренировок с Аароном Доналдом.
Доналд завершил карьеру 15 марта после 10 лет в «Рэмс», трех титулов защитника года и 8 попаданий в первую символическую сборную.
Выбор Фиска на драфте был в том числе обусловлен желанием тренерского штаба заменить Доналда. В то же время главный тренер Шон Маквей утверждал, что заменить «одного из лучших защитников в истории НФЛ» кем-то одним невозможно.
Фиск был выбран на драфте из университета Флорида Стейт.