Защитник «Питтсбурга» Кэм Саттон дисквалифицирован на 8 матчей
Присоединившийся в июне к «Питтсбург Стилерс» корнербек Кэмерон Саттон отстранен лигой на 8 матчей.
Присоединившийся в июне к «Питтсбург Стилерс» корнербек Кэмерон Саттон отстранен лигой на 8 матчей.
В марте на имя Саттона был выписан ордер на арест из-за инцидента, связанного с домашним насилием. Футболист сам сдался полиции.
Прошлый сезон Саттон провел в «Детройт Лайонс». Клуб отчислил игрока вскоре после ареста.
Профессиональная карьера защитника началась в «Питтсбурге», выбравшим его под 94-м номером на драфте 2017 года.
Саттон сможет вернуться на поле с 29 октября, после матча «Стилерс» против «Нью-Йорк Джайентс».