11:19 (мск), источник: Sports

Защитник «Питтсбурга» Кэм Саттон дисквалифицирован на 8 матчей

Присоединившийся в июне к «Питтсбург Стилерс» корнербек Кэмерон Саттон отстранен лигой на 8 матчей.

Источник: AP 2023

В марте на имя Саттона был выписан ордер на арест из-за инцидента, связанного с домашним насилием. Футболист сам сдался полиции.

Прошлый сезон Саттон провел в «Детройт Лайонс». Клуб отчислил игрока вскоре после ареста.

Профессиональная карьера защитника началась в «Питтсбурге», выбравшим его под 94-м номером на драфте 2017 года.

Саттон сможет вернуться на поле с 29 октября, после матча «Стилерс» против «Нью-Йорк Джайентс».

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