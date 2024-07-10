Защитник «Питтсбурга» Кэм Саттон дисквалифицирован на 8 матчей

В марте на имя Саттона был выписан ордер на арест из-за инцидента, связанного с домашним насилием. Футболист сам сдался полиции.

Прошлый сезон Саттон провел в «Детройт Лайонс». Клуб отчислил игрока вскоре после ареста.

Профессиональная карьера защитника началась в «Питтсбурге», выбравшим его под 94-м номером на драфте 2017 года.