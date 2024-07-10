Московский «Спартак» гарантировал себе выход в полуфинал чемпионата России по американскому футболу

«Спартак» на выезде обыграл челябинский «Южный Урал» со счетом 54:8. Эта победа стала для москвичей четвертой подряд со старта турнира.

«Спартак» стал недосягаем для двух других претендентов на полуфинал в дивизионе «Восток» — московских «Кэпитал Шаркс» и нижегородских «Рэйдерс 52». Даже в случае поражения в заключительном туре регулярного сезона «Спартак» обойдет обе команды по результатам личных встреч.

Регулярный сезон для «Спартака» завершится 3 августа матчем против нижегородской команды «Апачи». Игра для москвичей формально будет выездной, хотя матч пройдет в подмосковном городе Королев.

В полуфинале «Спартак» встретится с командой, занявшей второе место в дивизионе «Запад». Основные кандидаты на него — санкт-петербургский «Северный Легион» и московские «Спартанцы».