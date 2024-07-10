Доход НФЛ в прошлом году составил $13 млрд. Каждая команда заработала более $400 млн

Об этом сообщает издание Sportico, пообщавшись с представителями 4 клубов НФЛ. Официальные данные будут опубликованы в конце июля после того, как финансовый отчет предоставят «Грин-Бэй Пэкерс», единственный публичный клуб во всей лиге.

Общенациональный доход не включает в себя локальные доходы, которые могут варьироваться от команды к команде. По предварительным оценкам, с учетом заработков на локальных рынках общий доход клубов НФЛ превысит $20 млрд.