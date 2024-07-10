Доход НФЛ в прошлом году составил $13 млрд. Каждая команда заработала более $400 млн
Общенациональный доход Национальной Футбольной Лиги по итогам сезона-2023 составил $13 млрд. Это на миллиард долларов больше, чем годом ранее.
Общенациональный доход Национальной Футбольной Лиги по итогам сезона-2023 составил $13 млрд. Это на миллиард долларов больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает издание Sportico, пообщавшись с представителями 4 клубов НФЛ. Официальные данные будут опубликованы в конце июля после того, как финансовый отчет предоставят «Грин-Бэй Пэкерс», единственный публичный клуб во всей лиге.
Общенациональный доход не включает в себя локальные доходы, которые могут варьироваться от команды к команде. По предварительным оценкам, с учетом заработков на локальных рынках общий доход клубов НФЛ превысит $20 млрд.
Несколько лет назад комиссионер НФЛ Роджер Гуделл поставил цель к 2027 году выйти на доход в $25 млрд.