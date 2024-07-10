11:29 (мск), источник: Sports

Ураган повредил крышу домашнего стадиона «Хьюстон Тексанс»

Бушующий на юго-востоке Техаса ураган нанес повреждение стадиону «Энерджи», на котором выступает команда НФЛ «Хьюстон Тексанс».

Источник: AP 2023

Как сообщает ABC13, в крыше арены пробита дыра.

Руководство стадиона заявило, что оценит ущерб после тщательного анализа ситуации.

17 августа на стадионе «Энерджи» должна пройти предсезонная игра НФЛ «Тексанс» — «Джайентс».

16 лет назад ураган уже повредил крышу стадиона «Энерджи», из-за чего был перенесен матч «Тексанс» — «Рейвенс».

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