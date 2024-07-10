Ураган повредил крышу домашнего стадиона «Хьюстон Тексанс»
Бушующий на юго-востоке Техаса ураган нанес повреждение стадиону «Энерджи», на котором выступает команда НФЛ «Хьюстон Тексанс».
Бушующий на юго-востоке Техаса ураган нанес повреждение стадиону «Энерджи», на котором выступает команда НФЛ «Хьюстон Тексанс».
Как сообщает ABC13, в крыше арены пробита дыра.
Руководство стадиона заявило, что оценит ущерб после тщательного анализа ситуации.
17 августа на стадионе «Энерджи» должна пройти предсезонная игра НФЛ «Тексанс» — «Джайентс».
16 лет назад ураган уже повредил крышу стадиона «Энерджи», из-за чего был перенесен матч «Тексанс» — «Рейвенс».