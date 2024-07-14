Умер победитель Супербоула-2013 Джакоби Джонс

«Мы совершенно убиты горем, узнав о кончине Джакоби Джонса. Джакоби обладал уникальной способностью находить общий язык со всеми, с кем встречался. Его харизма, радость и любовь создавали единственное в своем роде присутствие, которое могло осветить любую комнату или украсить любой темный день», — говорится в заявлении клуба.

Джонс был выбран «Хьюстон Тексанс» под 73-м номером в третьем раунде драфта 2007 года. Американец провел девять сезонов в НФЛ, на протяжении карьеры он также выступал за «Балтимор Рэйвенс», «Сан-Диего Чарджерс» и «Питтсбург Стилерз». В составе «Балтимора» он стал победителем Супербоула 2013 года.