Двукратный чемпион НФЛ Шак Барретт объявил о завершении карьеры

Барретт присоединился к «Бронкос» в 2014 году в статусе незадрафтованного агента. На второй сезон он выиграл Супербоул в качестве игрока ротации.

В 2019 году лайнбекер перешел в «Бакканирс» и оформил 19.5 сэка за сезон, что стало лучшим результатом сезона среди всех защитников, а также рекордом в истории клуба.

По итогам сезона-2020 Барретт завоевал второй чемпионский перстень.

В апреле 2023 года семья Барретта пережила трагедию — его двухлетняя дочь Аррайя утонула в бассейне.