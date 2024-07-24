Двукратный чемпион НФЛ Шак Барретт объявил о завершении карьеры
Лайнбекер Шакил Барретт, выигрывавший Супербоул в составах «Денвер Бронкос» и «Тампа-Бэй Бакканирс», завершил карьеру.
Лайнбекер Шакил Барретт, выигрывавший Супербоул в составах «Денвер Бронкос» и «Тампа-Бэй Бакканирс», завершил карьеру.
Барретт присоединился к «Бронкос» в 2014 году в статусе незадрафтованного агента. На второй сезон он выиграл Супербоул в качестве игрока ротации.
В 2019 году лайнбекер перешел в «Бакканирс» и оформил 19.5 сэка за сезон, что стало лучшим результатом сезона среди всех защитников, а также рекордом в истории клуба.
По итогам сезона-2020 Барретт завоевал второй чемпионский перстень.
В апреле 2023 года семья Барретта пережила трагедию — его двухлетняя дочь Аррайя утонула в бассейне.
В марте этого года защитник подписал годичный контракт с «Майами Долфинс».