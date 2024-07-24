16:56 (мск), источник: Sports

Двукратный чемпион НФЛ Шак Барретт объявил о завершении карьеры

Лайнбекер Шакил Барретт, выигрывавший Супербоул в составах «Денвер Бронкос» и «Тампа-Бэй Бакканирс», завершил карьеру.

Источник: AP 2023

Барретт присоединился к «Бронкос» в 2014 году в статусе незадрафтованного агента. На второй сезон он выиграл Супербоул в качестве игрока ротации.

В 2019 году лайнбекер перешел в «Бакканирс» и оформил 19.5 сэка за сезон, что стало лучшим результатом сезона среди всех защитников, а также рекордом в истории клуба.

По итогам сезона-2020 Барретт завоевал второй чемпионский перстень.

В апреле 2023 года семья Барретта пережила трагедию — его двухлетняя дочь Аррайя утонула в бассейне.

В марте этого года защитник подписал годичный контракт с «Майами Долфинс».

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