Квотербек «Пэкерс» Джордан Лав не будет тренироваться с командой, пока не подпишет новый контракт

Гутенканст добавил, что в клубе с пониманием относятся к ситуации и рассчитывают продлить соглашение с игроком в самое ближайшее время.
Ранее Лав принимал участие в межсезонной программе тренировок, а после открытия тренировочных сборов посещает командные собрания.
Прошлый сезон стал первым для Лава в стартовом составе «Пэкерс» после выбора в первом раунде драфта-2020. За 17 матчей разыгрывающий набрал 4,159 пасовых ярдов с 32 тачдаунами при 11 перехватах.
Без подписания нового контракта Лав заработает порядка $11 млн за сезон-2024. Скорее всего, он присоединится к ряду квотербеков, зарабатывающих более $50 млн за сезон.