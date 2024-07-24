16:58 (мск), источник: Sports

Квотербек «Пэкерс» Джордан Лав не будет тренироваться с командой, пока не подпишет новый контракт

Генеральный менеджер «Грин-Бэй Пэкерс» Брайан Гутенканст сообщил о том, что квотербек Джордан Лав не планирует тренироваться с командой и принимать участие в предсезонных играх до подписания нового контракта.

Источник: AP 2023

Гутенканст добавил, что в клубе с пониманием относятся к ситуации и рассчитывают продлить соглашение с игроком в самое ближайшее время.

Ранее Лав принимал участие в межсезонной программе тренировок, а после открытия тренировочных сборов посещает командные собрания.

Прошлый сезон стал первым для Лава в стартовом составе «Пэкерс» после выбора в первом раунде драфта-2020. За 17 матчей разыгрывающий набрал 4,159 пасовых ярдов с 32 тачдаунами при 11 перехватах.

Без подписания нового контракта Лав заработает порядка $11 млн за сезон-2024. Скорее всего, он присоединится к ряду квотербеков, зарабатывающих более $50 млн за сезон.

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