Квотербек «Пэкерс» Джордан Лав не будет тренироваться с командой, пока не подпишет новый контракт

Гутенканст добавил, что в клубе с пониманием относятся к ситуации и рассчитывают продлить соглашение с игроком в самое ближайшее время.

Ранее Лав принимал участие в межсезонной программе тренировок, а после открытия тренировочных сборов посещает командные собрания.

Прошлый сезон стал первым для Лава в стартовом составе «Пэкерс» после выбора в первом раунде драфта-2020. За 17 матчей разыгрывающий набрал 4,159 пасовых ярдов с 32 тачдаунами при 11 перехватах.