Квотербеки Джо Бурроу и Дэниел Джонс готовы принимать полноценное участие в тренировочных сборах

Бурроу досрочно завершил предыдущий сезон из-за операции на запястье. Травму игрок получил в матче 11-го тура против «Балтимор Рейвенс».

Перед началом сезона-2023 квотербек «Бенгалс» подписал 5-летний контракт на $275 млн и временно стал самым высокооплачиваемым игроком лиги.

Джонс порвал крестообразные связки колена в ноябре. Также по ходу сезона он заработал травму шейного отдела. Регулярный сезон квотербек завершил с 2 пасовыми тачдаунами при 6 перехватах.