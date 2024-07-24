16:58 (мск), источник: Sports

Квотербеки Джо Бурроу и Дэниел Джонс готовы принимать полноценное участие в тренировочных сборах

Медики дали добро на полноценное участие в тренировочном лагере квотербеку «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу и его коллеге из «Нью-Йорк Джайентс» Дэниелу Джонсу.

Источник: AP 2023

Бурроу досрочно завершил предыдущий сезон из-за операции на запястье. Травму игрок получил в матче 11-го тура против «Балтимор Рейвенс».

Перед началом сезона-2023 квотербек «Бенгалс» подписал 5-летний контракт на $275 млн и временно стал самым высокооплачиваемым игроком лиги.

Джонс порвал крестообразные связки колена в ноябре. Также по ходу сезона он заработал травму шейного отдела. Регулярный сезон квотербек завершил с 2 пасовыми тачдаунами при 6 перехватах.

Тренировочные лагеря «Бенгалс» и «Джайентс» открываются на этой неделе.

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