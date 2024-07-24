16:59 (мск), источник: Sports

Экс-раннинбек «Майами» и «Аризоны» Кеньян Дрейк завершил карьеру

Бегущий Кеньян Дрейк объявил о завершении профессиональной карьеры после 8 сезонов в НФЛ.

Источник: AP 2023

Дрейк был выбран «Майами Долфинс» в 3-м раунде драфта-2016 из университета Алабамы.

Самым известным розыгрышем Дрейка в команде из Флориды стало «Чудо в Майами», когда раннинбек занес тачдаун в результате серии передач назад в игре против «Нью-Ингленд Пэтриотс» после того, как время матча истекло.

В 2019 году Дрейка обменяли в «Аризона Кардиналс», где он провел статистически самый удачный для себя сезон-2020 — 955 выносных ярдов и 10 тачдаунов.

В прошлом сезоне Дрейк сменил 4 клуба.

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