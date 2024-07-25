Ресивер Майкл Гэллап завершил карьеру в 28 лет за день до открытия тренировочного лагеря «Рейдерс»

В апреле 28-летний Гэллап подписал годичный контракт с клубом из Невады на $3 млн.

Первые 6 лет профессиональной карьеры Гэллап провел в «Даллас Каубойс». Лучший сезон пришелся на 2019 год: 66 приемов мяча на 1,107 ярдов с 6 тачдаунами.

В сезоне-2021 ресивер порвал крестообразные связки колена. В прошлом году он установил личные антирекорды по числу ярдов на приеме (418) и тачдаунов (2) за сезон.