Ресивер Майкл Гэллап завершил карьеру в 28 лет за день до открытия тренировочного лагеря «Рейдерс»
Принимающий «Лас-Вегас Рейдерс» Майкл Гэллап уведомил клуб о завершении карьеры за день до тренировочных сборов команды.
Принимающий «Лас-Вегас Рейдерс» Майкл Гэллап уведомил клуб о завершении карьеры за день до тренировочных сборов команды.
В апреле 28-летний Гэллап подписал годичный контракт с клубом из Невады на $3 млн.
Первые 6 лет профессиональной карьеры Гэллап провел в «Даллас Каубойс». Лучший сезон пришелся на 2019 год: 66 приемов мяча на 1,107 ярдов с 6 тачдаунами.
В сезоне-2021 ресивер порвал крестообразные связки колена. В прошлом году он установил личные антирекорды по числу ярдов на приеме (418) и тачдаунов (2) за сезон.
В марте «Даллас» отчислил Гэллапа по финансовым причинам, высвободив $9.5 млн под потолком зарплат.