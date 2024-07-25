«Миннесота» подписала контракт на $113 млн с линейным нападения Кристианом Дэррисо
Тэкл нападения «Миннесота Вайкингс» Кристиан Дэррисо продлил контракт с клубом на 4 года и $113 млн. Гарантированная сумма — $77 млн.
Тэкл нападения «Миннесота Вайкингс» Кристиан Дэррисо продлил контракт с клубом на 4 года и $113 млн. Гарантированная сумма — $77 млн.
У Дэррисо оставался еще год по контракту новичка, поскольку ранее «Миннесота» активировала опцию пятого сезона. Тэкл был выбран под общим 23-м номером на драфте 2021 года.
За последние два сезона Дэррисо допустил 11 сэков, а его эффективность блоков по метрике Pro Football Focus составила минимум 97%.
В это межсезонье «Миннесоту» покинул стартовый квотербек Кирк Казинс. Вместо него Дэррисо будет защищать слепую зону новичка Джей Джея Маккарти или более опытного Сэма Дарнолда.