«Миннесота» подписала контракт на $113 млн с линейным нападения Кристианом Дэррисо

У Дэррисо оставался еще год по контракту новичка, поскольку ранее «Миннесота» активировала опцию пятого сезона. Тэкл был выбран под общим 23-м номером на драфте 2021 года.

За последние два сезона Дэррисо допустил 11 сэков, а его эффективность блоков по метрике Pro Football Focus составила минимум 97%.