17:18 (мск), источник: Sports

Сиди Лэмб бойкотирует тренировочный лагерь «Далласа» из-за разногласий по контракту

Ресивер «Даллас Каубойс» Сиди Лэмб не приехал на тренировочные сборы команды.

Источник: AP 2023

Клуб вел переговоры с представителями игрока на протяжении всего межсезонья, но стороны не пришли к компромиссу.

Ранее Лэмб уже пропускал добровольные весенние тренировки и обязательные мини-сборы в июне.

По опции пятого года в контракте новичка Лэмб должен заработать в сезоне-2024 $17.9 млн.

За первые 4 сезона в НФЛ ресивер «Далласа» набирал в среднем 1,286 ярдов в год. В прошлом сезоне он установил личный рекорд по ярдам (1,749) и тачдаунам (12).

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