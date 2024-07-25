Сиди Лэмб бойкотирует тренировочный лагерь «Далласа» из-за разногласий по контракту
Ресивер «Даллас Каубойс» Сиди Лэмб не приехал на тренировочные сборы команды.
Ресивер «Даллас Каубойс» Сиди Лэмб не приехал на тренировочные сборы команды.
Клуб вел переговоры с представителями игрока на протяжении всего межсезонья, но стороны не пришли к компромиссу.
Ранее Лэмб уже пропускал добровольные весенние тренировки и обязательные мини-сборы в июне.
По опции пятого года в контракте новичка Лэмб должен заработать в сезоне-2024 $17.9 млн.
За первые 4 сезона в НФЛ ресивер «Далласа» набирал в среднем 1,286 ярдов в год. В прошлом сезоне он установил личный рекорд по ярдам (1,749) и тачдаунам (12).