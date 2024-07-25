Сиди Лэмб бойкотирует тренировочный лагерь «Далласа» из-за разногласий по контракту

Клуб вел переговоры с представителями игрока на протяжении всего межсезонья, но стороны не пришли к компромиссу.

Ранее Лэмб уже пропускал добровольные весенние тренировки и обязательные мини-сборы в июне.

По опции пятого года в контракте новичка Лэмб должен заработать в сезоне-2024 $17.9 млн.