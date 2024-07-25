17:20 (мск), источник: Sports

«Джексонвилл» продлил контракт на корнербеком Тайсоном Кэмпбеллом на $76.5 млн

Корнербек «Джексонвилл Джегуарс» Тайсон Кэмпбелл получил новый контракт на 4 года и $76.5 млн. Гарантированная сумма — $53.4 млн.

Источник: AP 2023

Средняя зарплата в год составила $19.125 млн. Это самый дорогой контракт для корнербека в 2024 году — ранее «Теннесси Тайтенс» подписали Леджериуса Снида на $19.1 млн в год.

В списке самых высокооплачиваемых корнербеков НФЛ Кэмпбелл теперь занимает 6-е место.

Кэмпбелл был выбран во втором раунде драфта-2021. У него оставался заключительный год по контракту новичка.

За карьеру защитник сделал 6 перехватов, 30 сбитых передач, 203 захвата и 2 спровоцированных фамбла.

После сезона-2023 «Джегуарс» сменили координатора защиты, пригласив на пост Райана Нилсена.

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