Джакоби Бриссетт назначен стартовым квотербеком «Пэтриотс» на сезон

Выбранный под третьим номером на весеннем драфте новичок Дрейк Мэй начнет сезон на скамейке запасных.
Несмотря на то, что Бриссетт был фаворитом на место в стартовом составе с самого начала межсезонья, Мэйо на неделе заявлял, что Мэй переиграл Бриссетта в играх предсезонки.
За карьеру Бриссетт провел 48 матчей в стартовом составе команд НФЛ, в том числе в «Кливленд Браунс» в сезоне-2022, где тогда работал нынешний координатор «Пэтриотс» Алекс Ван Пелт.
Бриссетт отыграл 3 матча за «Пэтриотс» в 2016 году, когда Том Брэди отбывал дисквалификацию. Позже квотербек выступал за «Индианаполис Колтс», «Майами Долфинс» и «Вашингтон Коммандерс».
За карьеру Бриссетт набрал 10,574 пасовых ярда и бросил 51 тачдаун при 23 перехватах.