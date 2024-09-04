Команда-участница Супербоула пострадала из-за фейковой рекламы Камалы Харрис

«Филадельфия» — чемпион НФЛ 2017/2018 годов. В сезоне 2022/2023 она также добралась до Супербоула, но уступила «Канзасу» (35:38). В сезоне 2023/2024 «Иглз» вылетели в первом раунде плей-офф, уступив «Тампа-Бей» (9:32). В 2018-м большинство игроков «Филадельфии» отказались встречаться с президентом США Дональда Трампа из-за несогласия с его политическими взглядами. На президентских выборах в ноябре 2024 года главным конкурентом Камалы Харрис будет именно республиканец Трамп.