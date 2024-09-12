Квотербек «Пэкерс» Джордан Лав пропустит от 3 до 6 недель из-за травмы колена

По возвращении из Бразилии, где проходил матч, игроку сделали МРТ. Лаву диагностировали растяжение боковых связок колена.
Предположительно срок восстановления квотербека займет от 3 до 6 недель.
Вместо травмированного Лава на поле вышел обменянный в межсезонье из «Теннесси Тайтенс» квотербек Малик Уиллис. Также в составе есть Шон Клиффорд.
26 июля Лав подписал 4-летний контракт с «Пэкерс» на $220 млн.
«Пэкерс» уступили «Иглс» со счетом 29:34. Следующий матч команда проведет дома против «Индианаполиса».