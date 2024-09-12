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В «Питтсбурге» готовятся провести второй матч подряд с Филдсом в качестве стартового квотербека

Главный тренер «Питтсбург Стилерс» Майк Томлин заявил, что команда приступила к подготовке к матчу второго тура НФЛ и рассматривает Джастина Филдса на роль стартового квотербека.

Перед стартом сезона стартовым квотербеком был объявлен Расселл Уилсон, но первый матч он пропустил из-за повреждения икроножной мышцы.

С Джастином Филдсом «Стилерс» обыграли «Атланта Фэлконс» со счетом 18:10. Все очки за «Питтсбург» в матче набрал кикер Крис Босвелл.

«Не буду тратить время на рассуждения. Расселл травмирован. Он не доступен. Я предпочитаю сосредоточиться на тех, кто доступен», — заявил Томлин.

В матче с «Атлантой» Филдс реализовал 17 из 23 передач на 156 ярдов без тачдаунов и перехватов. Также он набрал на выносе 57 ярдов.

Во втором туре «Питтсбург» сыграет с командой «Денвер Бронкос», за которую в прошлом сезоне выступал Расселл Уилсон. Матч пройдет в воскресенье и начнется в 23:25 мск.