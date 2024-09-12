На Дешона Уотсона вновь подали в суд за домогательства. НФЛ пока не планирует дисквалифицировать игрока

В августе 2022 года Уотсон уже был дисквалифицирован на 11 матчей и оштрафован на $5 млн после того, как более 20 массажисток обвинили игрока в домогательствах во время сеансов. Все дела, кроме одного, Уотсон уладил в досудебном порядке.