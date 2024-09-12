Крис Босвелл попал в число лучших игроков первого тура. Кикер набрал все 18 очков «Питтсбурга» в матче

В защите лучшими стали ди-энд «Баффало Биллс» Грег Руссо и корнербек «Чикаго Беарс» Тайрик Стивенсон. Руссо сделал 6 захватов и 3 сэка, а также спровоцировал фамбл в матче с «Аризона Кардиналс» (34:28). Стивенсон сделал 4 захвата, сбил 2 передачи и оформил победный результативный перехват в игре против «Теннесси Тайтенс» (24:17).