Туа Танговаилоа не доиграл матч с «Биллс» из-за сотрясения мозга. Это уже третья подобная травма в карьере квотербека

За 4:24 до конца 3-й четверти квотербек «Майами» при выносе вперед врезался в сейфти «Биллс» Дамара Хэмлина.
Танговаилоа не смог продолжить игру. На поле его заменил Скайлер Томпсон.
В 2022 году Танговаилоа заработал два сотрясения мозга и суммарно пропустил 5 матчей. Позже квотербек признавался, что рассматривал вариант с завершением карьеры перед сезоном-2023.
Главный тренер «Долфинс» Майк Макдэниел заявил, что сроки восстановления квотербека пока неизвестны.
В это межсезонье «Майами» подписал с Танговаилоа 4-летний контракт на $212.4 млн.