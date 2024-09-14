Кристиан Маккэффри пропустит матч с «Миннесотой». «Сан-Франциско» может отправить раннинбека в резерв для травмированных

С начала предсезонки Маккэффри беспокоят икроножная мышца и ахилл. Главный тренер команды Кайл Шенахен отметил, что в четверг игрок испытывал наиболее сильные болевые ощущения с момента получения травмы.
В клубе рассматривают вариант с отправлением Маккэффри в резерв для травмированных. В этом случае раннинбек пропустит минимум 4 следующих матча.
В первом матче сезона против «Нью-Йорк Джетс» Маккэффри подменял дублер Джордан Мейсон, набравший 147 ярдов на выносе.
Матч «Миннесота» — «Сан-Франциско» пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.