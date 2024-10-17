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«Баффало» обменял из «Кливленда» ресивера Амари Купера

Принимающий «Кливленд Браунс» Амари Купер перешел в «Баффало Биллс» через обмен.

За ресивера «Браунс» получили выбор в 3-м раунде драфта-2025 и в 7-м раунде драфта-2026. «Биллс» помимо игрока получили выбор в 6-м раунде драфта-2025.

В межсезонье Купер мог стать частью сделки по обмену Брэндона Айюка из «Сан-Франциско Фотинайнерс» в «Кливленд».

Весной «Баффало» покинули ресиверы Стефон Диггс и Гейб Дэвис. Сейчас лучший в команде по ярдам на приеме — Калил Шакир. С результатом в 249 ярдов он занимает 54-е место в лиге.

«Биллс» занимают первое место в дивизионе Восток АФК с результатом 4−2. «Браунс» — последние на Севере АФК с результатом 1−5.

«Баффало» выплатит игроку только $807 тысяч за сезон. Остальная часть $20-миллионной зарплаты Купера была переведена «Кливлендом» в подъемные и выплачена в марте.