Том Брэди официально стал миноритарным владельцем «Рейдерс»

Впервые о желании Брэди приобрести долю в «Рейдерс» стало известно в мае прошлого года. Сделка была отложена из-за разбирательств, не занижает ли владелец Марк Дэвис цену для Брэди, а также как это повлияет на карьеру экс-квотербека в качестве комментатора матчей НФЛ.