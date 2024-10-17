Деррик Хенри во второй раз за три недели признан лучшим игроком нападения в АФК

В защите лучшими стали ди-энд «Хьюстон Тексанс» Уилл Андерсон и сейфти «Детройт Лайонс» Брайан Брэнч. Андерсон сделал 3 сэка и 8 захватов (из них 4 с потерей ярдов) в матче с «Нью-Ингленл Пэтриотс» (41:21). Брэнч сделал 2 перехвата, 6 захватов и спровоцировал фамбл в игре против «Даллас Каубойс» (47:9).