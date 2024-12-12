Билл Беличик возглавит команду университета Северной Каролины

72-летний специалист согласовал 5-летний контракт с университетом. В университете он будет работать в паре с генеральным менеджером Майклом Ломбарди, с которым сотрудничал в «Пэтриотс» с 2016-го по 2018-й. Также ожидается, что к Беличику присоединится его сын Стив, отработавший прошлый сезон координатором защиты в команде университета Вашингтона. Беличик покинул «Нью-Ингленд» по окончании сезона 2023 года после 24 лет работы. В качестве главного тренера «Пэтриотс» Беличик выиграл 6 Супербоулов, а также еще 2 как координатор защиты «Нью-Йорк Джайентс».Ранее Беличик заявлял, что хочет сделать на уровне колледжей команду, которая будет профессионально готовить футболистов к НФЛ.