Защитник «Рэмс» Джаред Верс: Ненавижу болельщиков «Иглс»

«Не самая умная вещь, которую можно сказать перед выездом в Филадельфию. Я был соперником “Иглс” и даже тогда знал, что не стоит дарить им дополнительную порцию топлива. Уверен, фанаты “Филли” услышали его мнение. На стадионе и так было бы громко, а он только подкинул дров в огонь», — прокомментировал высказывание раннинбек «Иглс» Сейкуон Баркли.