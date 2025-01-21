Тренер «Балтимора» Джон Харбо — об ошибке Марка Эндрюса на последних секундах: Мы бы не добрались до этой стадии без него

«Никто не относится к делу так внимательно, с таким усердием, никто так не борется, как Марк. Мы не дошли бы до этой стадии без Марка Эндрюса. То, что называют судьбой, это то, какие решения ты принимаешь и как ты справляешься с трудными ситуациями в жизни. Марк прекрасно с этим справится», — сказал Харбо.