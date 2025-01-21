Тэкл «Детройта» Пеней Сюэлл: Несправедливо обвинять Джареда Гоффа в нашем вылете из плей-офф

«Да, хотел бы я сыграть лучше, хотел бы лучше оберегать мяч. Очевидно, тот пик-сикс я бы хотел вернуть обратно — это было плохим решением с моей стороны. Остальные [перехваты] больше исходили из процесса игры, но все равно моя вина. Если бы я лучше оберегал мяч, у нас было бы больше шансов на победу», — сказал Гофф.