Стартовый гард «Вашингтона» Сэм Козми пропустит остаток плей-офф из-за травмы колена

Козми весь сезон отыграл в стартовом составе команды.
По ходу матча его заменил Трент Скотт.
«Вашингтон» сыграет в финале Национальной конференции против команды «Филадельфия Иглс».
Матч пройдет в следующее воскресенье, начало — в 23:00 мск.
Правый гард «Вашингтон Коммандерс» Сэм Козми порвал переднюю крестообразную связку в правом колене и пропустит остаток сезона.
Козми весь сезон отыграл в стартовом составе команды.
По ходу матча его заменил Трент Скотт.
«Вашингтон» сыграет в финале Национальной конференции против команды «Филадельфия Иглс».
Матч пройдет в следующее воскресенье, начало — в 23:00 мск.