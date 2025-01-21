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Стартовый гард «Вашингтона» Сэм Козми пропустит остаток плей-офф из-за травмы колена

Правый гард «Вашингтон Коммандерс» Сэм Козми порвал переднюю крестообразную связку в правом колене и пропустит остаток сезона.

Козми весь сезон отыграл в стартовом составе команды.

По ходу матча его заменил Трент Скотт.

«Вашингтон» сыграет в финале Национальной конференции против команды «Филадельфия Иглс».

Матч пройдет в следующее воскресенье, начало — в 23:00 мск.