В США автомобиль въехал в толпу фанатов «Филадельфии»

Инцидент произошел в ночь на понедельник по московскому времени, когда фанаты «Иглз» вышли на улицы Филадельфии, чтобы отпраздновать победу команды в финале Национальной футбольной конференции (NFC) против «Вашингтон Коммандерс» (55:23). Как сообщают очевидцы, в результате инцидента пострадали от 10 до 30 человек.