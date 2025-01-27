В США автомобиль въехал в толпу фанатов «Филадельфии»

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу болельщиков клуба «Филадельфия Иглз» во время празднования выхода команды в финал Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), сообщает NBC10 со ссылкой на заявление полиции.
Инцидент произошел в ночь на понедельник по московскому времени, когда фанаты «Иглз» вышли на улицы Филадельфии, чтобы отпраздновать победу команды в финале Национальной футбольной конференции (NFC) против «Вашингтон Коммандерс» (55:23). Как сообщают очевидцы, в результате инцидента пострадали от 10 до 30 человек.
Полиция заявила, что подозреваемый задержан, его личность пока не установлена.
В финале NFL «Филадельфия» сыграет с «Канзас‑Сити Чифс», который ранее обыграл в решающем матче Американской футбольной конференции (AFC) «Баффало Биллз» (32:29). Супербоул 2025 года пройдет в Новом Орлеане 9 февраля.