Новый главный тренер «Лас-Вегаса» Пит Кэрролл — о Томе Брэди: «Нам помогает величайший на все времена»

«Прежде всего, я не горжусь числом 73. Не это меня мотивирует. Дело не в том, чтобы успех дал ощущение, что ты еще востребован. В расчет всегда идет только то, что ты будешь делать дальше. Во время предыдущего футбольного сезона я оставался вне поле зрения. При этом я не отступал ни на шаг от того, что мы обычно делаем в НФЛ. Я благодарен за возможность вновь пройти этот путь», — сказал Кэрролл.