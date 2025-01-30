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Владелец «Далласа» Джерри Джонс — о новом тренере: «Это максимальный риск, на который только можно пойти»

Владелец «Даллас Каубойс» Джерри Джонс объяснил, почему назначил главным тренером команды Брайана Шоттенхаймера.

"Шотти не чужой человек этим игрокам. Шотти не чужой на нашей базе. Меня постоянно критикуют за то, что при выборе людей я не выхожу из зоны комфорта. Так вот, это неправда. Это максимальный риск, на который только можно пойти. У него нет опыта работы главным тренером.

Я хорошо понимаю, из какого теста сделаны тренеры. Нельзя думать, что можно такое решение принять на основании одного собеседования. Да я даже собеседование не назначу, если не обсужу кандидатуру с большим количеством знающих, опытных людей.

Мы понимали, в каких условиях вырос Шотти. Может, он никогда бы и не попал на карандаш, если бы три года назад не присоединился к нам как консультант Майка [Маккарти]. Я часто посещал встречи, на которых был Шотти. Я слушал, присматривался к нему. Я видел, как он спорит с главным тренером. Я видел, как он расходится во мнениях с опытными ребятами вроде [координатора защиты Майка] Зиммера. Я видел, как он порой прикусывает язык, когда не согласен с выбранным направлением. Но он прикусывал язык так, как ему велел бы его отец", — сказал Джонс.

Брайан Шоттенхаймер работал при Майке Маккарти координатором нападения. Его отец — Марти Шоттенхаймер — занимает 7-е место в истории НФЛ по числу побед в регулярных сезонах.