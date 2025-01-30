Владелец «Далласа» Джерри Джонс — о новом тренере: «Это максимальный риск, на который только можно пойти»

Мы понимали, в каких условиях вырос Шотти. Может, он никогда бы и не попал на карандаш, если бы три года назад не присоединился к нам как консультант Майка [Маккарти]. Я часто посещал встречи, на которых был Шотти. Я слушал, присматривался к нему. Я видел, как он спорит с главным тренером. Я видел, как он расходится во мнениях с опытными ребятами вроде [координатора защиты Майка] Зиммера. Я видел, как он порой прикусывает язык, когда не согласен с выбранным направлением. Но он прикусывал язык так, как ему велел бы его отец", — сказал Джонс.