Владелец «Стилерс» предпочел бы сохранить в команде одного квотербека из пары Уилсон — Филдс

"Не стал бы окончательно говорить нет, но это маловероятно. Думаю, оба воспринимают себя игроками стартового состава и вряд ли захотят делить одну позицию на двоих. Скорее всего, обоих мы не сохраним.
Оба — компететные квотербеки, и я бы предпочел оставить одного из них", — сказал Руни.
Расселл Уилсон подписал с «Питтсбургом» годичный контракт за ветеранский минимум после отчисления из «Денвер Бронкос».
Джастин Филдс был обменян из «Чикаго Беарс» за условное право выбора в 6-м раунде драфта.
Филдс провел в стартовом составе команды 6 матчей и выиграл 4 из них. Уилсон заменил его в старте и отыграл 11 матчей, выиграв 6 из них.