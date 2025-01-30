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Владелец «Стилерс» предпочел бы сохранить в команде одного квотербека из пары Уилсон — Филдс

Владелец и президент «Питтсбург Стилерс» Арт Руни ответил на вопрос, может ли команда сохранить квотербеков Расселла Уилсона и Джастина Филдса на следующий сезон. У обоих истекает контракт в это межсезонье.

"Не стал бы окончательно говорить нет, но это маловероятно. Думаю, оба воспринимают себя игроками стартового состава и вряд ли захотят делить одну позицию на двоих. Скорее всего, обоих мы не сохраним.

Оба — компететные квотербеки, и я бы предпочел оставить одного из них", — сказал Руни.

Расселл Уилсон подписал с «Питтсбургом» годичный контракт за ветеранский минимум после отчисления из «Денвер Бронкос».

Джастин Филдс был обменян из «Чикаго Беарс» за условное право выбора в 6-м раунде драфта.

Филдс провел в стартовом составе команды 6 матчей и выиграл 4 из них. Уилсон заменил его в старте и отыграл 11 матчей, выиграв 6 из них.