Билл Беличик: «Приз Ломбарди стоит переименовать в приз Брэди»

Нужны хорошие игроки, и каждый тренер хочет дать своим игрокам наилучшие шансы на победу. Надо поставить их в такие условия, чтобы они получили шанс на победу, если хорошо сыграют. [Билл] Парселлс научил меня, что способ победить существует всегда. Надо просто понять, в чем он состоит, и дать своим игрокам шанс«, — высказался Беличик в подкасте “Let’s Go”.