Клуб НФЛ «Филадельфия» во второй раз выиграл Супербоул

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Клуб «Филадельфия Иглз» обыграл «Канзас-Сити Чифс» со счетом 40:22 в Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). Решающая игра сезона в американском футболе прошла на стадионе «Цезарь супердоум» в Новом Орлеане (США, штат Луизиана).
Самым ценным игроком встречи был признан 26-летний квоттербек победившей команды Джален Хёртс. «Иглз» в пятый раз сыграли в Супербоуле и одержали вторую победу, первый титул команда завоевала в 2017 году. «Чифс» выиграли два последних Супербоула и могли стать первой командой, победившей в финальном матче три раза подряд. Команда играла в решающем матче в седьмой раз, потерпев третье поражение. «Иглз» и «Чифс» играли между собой в финале 2022 года, тогда «Чифс» победили со счетом 38:35.
По ходу матча квортербек проигравшей команды, трехкратный победитель Супербоула и трижды самый ценный игрок финального матча Патрик Махоумс допустил три потери мяча. Антирекорд по этому показателю был установлен в 2003 году, когда игроки «Окленда» потеряли мяч пять раз. Во второй четверти игрок «Иглз» Купер Деджин совершил тачдаун после перехвата, в день игры ему исполнилось 22 года.
На игре присутствовал Дональд Трамп. Он стал первым действующим президентом США, посетившим Супербоул.
Наиболее часто участником Супербоула становился клуб «Нью-Инглэнд Пэтриотс» — 11 раз. Рекорд по количеству побед среди клубов (по 6) делят «Нью-Инглэнд» и «Питтсбург Стилерз». Рекорд по количеству побед среди игроков (7) принадлежит квотербеку Тому Брэди: в 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 и 2019 годах он представлял «Нью-Инглэнд», в 2021 году — команду «Тампа-Бэй Бакканирс». Он же наиболее часто (5 раз) признавался самым ценным игроком Супербоула.
В следующем году Супербоул пройдет 8 февраля в городе Санта-Клара (штат Калифорния, США).
О Супербоуле
Супербоул — одно из самых привлекательных спортивных событий в мире, только в США его смотрит каждый третий американец. Впервые Супербоул прошел в 1966 году, когда NFL и Американская футбольная лига договорились об объединении и составили две конференции новой лиги. С тех пор в Супербоуле встречаются лучшие команды каждой из конференций, команда победителей получает кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь тренера, под руководством которого команда «Грин-Бей Пэкерс» выиграла два первых Супербоула (1966, 1967). Прошедший Супербоул стал 59-м в истории.
В этом году хедлайнером традиционного шоу в перерыве стал певец Кендрик Ламар. В качестве танцора на сцене присутствовала победительница 23 турниров Большого шлема по теннису Серена Уильямс. Гимн США исполнил Джон Батист. Перед игрой певица Леди Гага на улице города выступила с трибьютом в память о жертвах трагедии, произошедшей 1 января в Новом Орлеане. В новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре Нового Орлеана. Преступник начал стрелять по сотрудникам полиции и был убит ответным огнем. Жертвами теракта стали 14 человек, 30 пострадали.
Состав «Чифс» перед игрой представлял актер Джонатан Хэмм, игроков «Иглз» — актер Брэдли Купер, который является болельщиком команды. Игру также посетили президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, чемпион мира по футболу, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, сооснователь группы The Beatles Пол Маккартни, певица Тейлор Свифт, которая состоит в отношениях с трехкратным победителем Супербоула Трэвисом Келси, выступающим за «Канзас-Сити». Певицу при появлении на экранах освистывали болельщики «Иглз».
Средняя стоимость проданного билета составила $5,658 тыс. Максимальная стоимость 30-секундного рекламного ролика во время трансляции Супербоула достигла $8 млн, что является рекордным показателем.