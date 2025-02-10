Как Тейлор Свифт сделала Супербоул самым рейтинговым шоу в истории США

У Свифт один из крупнейших фэндомов. Ажиотаж вокруг певицы часто сравнивают с битломанией, а «свифтис» (так именуют фанатов певицы) — с сектой из-за высокого уровня активности: они скупают все, что связано с певицей, оказывают давление на окружение и преследуют людей за высказывания о кумире. К примеру, Келси не раз признавался, что его закидывают сообщениями с требованием соответствовать успешности Свифт.